Узнали по белой заколке: мать убитой в Казани ученицы рассказала о дочери

https://static.news.ru/photo/71c82642-b768-11eb-8c47-96000091f725_660.jpg Фото: Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com

Родители одной из погибших при стрельбе в казанской школе № 175 Раиль и Аниса Гарифуллины рассказали, как узнали о трагедии. Их единственная дочь Алиса оказалась в списке жертв безжалостного убийцы, пишет Пруфы.ру.

Родители опекали Алису, отец называл «папиной дочкой» и даже встречал её после школы, несмотря на то, что девочке было 15 лет. Алиса мечтала поступить в мединститут и стать косметологом. Теперь её больше нет, о единственной дочери папе и маме напоминают её игрушки, одежда, прекрасные рисунки.

Родители Алисы сразу приехали на место, узнав, что в школе произошла стрельба. Несколько часов они не могли узнать, что с их дочерью. Детей на тот момент увезли в Республиканскую клиническую больницу, но в списке пострадавших девочки не было.

Нас обманывали. Сказали бы правду, пусть горькую, но правду, — уверен Раиль Гарифуллин.

В морг родителей не пустили, но приказали оформлять свидетельство о смерти. Мать Алисы не поверила, отец поехал домой, а она побежала домой с мыслями что-то сделать с собой. Но дома были родственники, которые не дали женщине свести счёты с жизнью.

Мать и отец поняли, что дочери нет в живых, когда увидели фото с телами убитых школьников. Алису узнали по белой заколке в волосах, ставшей красной от крови. Мать убитой девочки уверена: дети могли бы остаться живы, сработай вовремя сигнал тревоги и закрой учитель дверь в класс перед носом убийцы.

Почему моего ребенка убили? В чем она виновата? Как мне жить? Один-единственный ребенок. Как жить? В ванну зайду — её вещи. В комнате — её игрушки, её одежда. Моя 15-летняя дочь лежит под землей, как мне жить?! — рыдает безутешная мать.

Как сообщалось ранее, бывшего одноклассника устроившего стрельбу в Казани 19-летнего Ильназа Галявиева проверят на полиграфе. Оказалось, что в день расправы со школьниками, которую устроил стрелок, сестра молодого человека внезапно не пошла в школу.