Утонувший в бассейне Москвы актёр страдал редким генетическим заболеваем

https://static.news.ru/photo/2d34e464-0969-11eb-b817-fa163e074e61_660.jpg Фото: rinoeye/instagram.com

Актёр Ренат Кафиятуллин, утонувший 7 октября в бассейне московского фитнес-клуба «Арт Спорт», страдал редким генетическим заболеванием.

Видеозаписи уже изъяты. На них видно, как потерпевший несколько раз ныряет, после чего начинает тонуть. В течение 10 секунд его вытащил инструктор. Он оказал ему первую помощь. Но запустить сердце не удалось. Он погиб до приезда скорой, — сообщил KP.RU источник в следственных органах.

Издание уточняет, что погибший был инвалидом третьей группы и страдал редким генетическим заболеванием, Свой недуг он скрывал от коллег по театру и старался вести обычный образ жизни. Это в итоге и привело к гибели.

С таким заболеваем он мог заниматься спортом, но только под присмотром медиков. Ходить в фитнес-клуб, а тем более в бассейн, который является объектом повышенной опасности даже для абсолютно здоровых людей, ему было противопоказано, — рассказала сертифицированный судебно-медицинский эксперт и доктор медицинских наук Ирина Филатова.

По её словам, заболевание вызывает судороги, может привести к инсульту, и всё это могла спровоцировать повышенная физическая нагрузка. Она склоняется к версии, что, скорее всего, молодой человек принёс в клуб поддельную справку. Её происхождение сейчас устанавливают следователи.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне московского фитнес-центра. Сотрудники бассейна заметили, что один из посетителей потерял сознание, и попытались оказать ему помощь. Приехавшим на место происшествия врачам не удалось реанимировать артиста.

Ринату Кафиятуллину было 26 лет. Он работал в молодёжном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков, писал NEWS.ru.