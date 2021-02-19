Установлено возможное местонахождение людей после ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/83078100-731b-11eb-af73-96000091f725_660.jpg Фото: РИА Новости

Установлено возможное место, где под завалами в цеху Норильской обогатительной фабрики после обрушения могут находиться люди. Однако существует угроза нового обрушения в ходе проведения спасательных работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб.

Установили место, где под завалами, предположительно, могут находиться люди, но в связи с угрозой обрушения, специалисты решают вопрос о том, как их безопасно извлечь из-под завалов, — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошёл 20 февраля. Обрушилась галерея дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. В момент обрушения там находились 8 человек. Двое смогли выбраться самостоятельно, четверых извлекли из-под завалов спасатели, один позже скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В настоящее время в спасательной операции задействовано 195 человек и 57 единиц техники.