Установлено возможное местонахождение людей после ЧП в Норильске

Установлено возможное место, где под завалами в цеху Норильской обогатительной фабрики после обрушения могут находиться люди. Однако существует угроза нового обрушения в ходе проведения спасательных работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб.
Установили место, где под завалами, предположительно, могут находиться люди, но в связи с угрозой обрушения, специалисты решают вопрос о том, как их безопасно извлечь из-под завалов, — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошёл 20 февраля. Обрушилась галерея дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. В момент обрушения там находились 8 человек. Двое смогли выбраться самостоятельно, четверых извлекли из-под завалов спасатели, один позже скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
В настоящее время в спасательной операции задействовано 195 человек и 57 единиц техники.