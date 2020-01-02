https://static.news.ru/photo/2870e046-2d90-11ea-bac7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 69.mchs.gov.ru

Деформация газового шланга привела к утечке и взрыву газа в квартире жилого дома в Твери. Пострадали два человека, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Напомним, хлопок бытового газа произошёл 2 января в 06:40 (мск) в квартире на третьем этаже дома № 19 по бульвару Гусева в Твери. В помещении выбиты окна. Проживающие там супруги получили травмы и ожоги различной степени тяжести (у одного из них — не менее 70% ожогов поверхности тела), пояснили следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Назначены технические и медицинские экспертизы, говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что известно о взрыве жилого дома в Твери.