Деформация газового шланга привела к утечке и взрыву газа в квартире жилого дома в Твери. Пострадали два человека, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Напомним, хлопок бытового газа произошёл 2 января в 06:40 (мск) в квартире на третьем этаже дома № 19 по бульвару Гусева в Твери. В помещении выбиты окна. Проживающие там супруги получили травмы и ожоги различной степени тяжести (у одного из них — не менее 70% ожогов поверхности тела), пояснили следователи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Назначены технические и медицинские экспертизы, говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru рассказывал, что известно о взрыве жилого дома в Твери.
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