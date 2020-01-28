Хамовнический суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО начальника отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий Министерства иностранных дел РФ» (ФГБУ УЭЗ МИД) Алексея Добровольского. Чиновника заподозрили в получении взяток от различных компаний, которые, как считает следствие, таким образом «благодарили» сотрудника МИД за выигранные тендеры. NEWS.ru выяснил, что и у каких предприятий закупалось для нужд российского внешнеполитического ведомства.

По данным столичного управления Следственного комитета (СК), Добровольский якобы получил несколько миллионов рублей. Как пишет «Коммерсант», под следствием могут оказаться и другие лица. Факт коррупции при проведении госзакупок выявили представители ФСБ. Кроме того, конкурсы вызывали вопросы и у сотрудников ФАС.

Работники МИД на всех этапах расследования находились в координации с силовиками и оказывают содействие следствию.

На 14 копеек дешевле

Как следует из базы Единого государственного реестра юридических лиц, ФГБУ УЭЗ МИД было учреждено 1 июля 2011 года. За это время организация разместила 945 заказов на оказание госуслуг на общую сумму 3,7 млрд рублей, заключив 822 контракта на 3,1 млрд рублей. NEWS.ru изучил наиболее дорогие из них.

Самый крупный контракт — на 356 млн 169 тысяч рублей — ФГБУ УЭЗ МИД в конце 2014 года подписало с «Мосэнергосбытом». На эту сумму энергетики должны были до февраля 2018-го поставить структуре внешнеполитического ведомства электричество. Ещё один крупный договор с этой компанией был заключён годом ранее, его сумма составляла 102 млн 666 тысяч рублей.

Скриншот с сайта zakupki.gov.ru

В декабре 2012 года ФГБУ УЭЗ МИД объявило тендер на «выполнение работ по комплексному содержанию здания, инженерных систем, помещений и территорий, а также ремонтно-восстановительные работы инженерного оборудования и ремонтно-строительные работы» на Смоленской-Сенной площади, 30, строение 2 (здание, расположенное по соседству с основной высоткой МИД). Кроме того, в том же объявлении речь шла о комплексной уборке помещений в административных постройках по трём адресам в центре Москвы. Всё это необходимо было выполнить до конца 2015 года.

Изначально цена вопроса составляла 238 млн 760 тысяч рублей, но победитель и единственный участник конкурса — управляющая компания «Фрагра» — взялся выполнить работы за 233 млн рублей. Также структура с этим названием фигурировала в контрактах на комплексное содержание объектов МИД в другие годы.

В декабре 2016 года эта же УК участвовала в другом конкурсе, объявленном ФГБУ УЭЗ МИД на оказание услуг по санитарному содержанию объектов министерства в течение года. Но победило тогда ООО «ОМС-Центр», которое снизило цену со 121 млн 701 тысячи рублей до 116 млн 833 тысяч рублей. Также в конкурсе участвовали ещё три анонимные структуры.

Несмотря на то, что этот договор до конца исполнен не был, как указано в материалах закупки, через год, в ноябре 2017 года, ООО «ОМС-Центр» вновь стало победителем конкурса на оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений зданий МИД. Цена вопроса составила тогда 76 млн 923 тысячи рублей. Победитель снизил её до 76 млн 539 тысяч рублей. Кто на этот раз конкурировал с данным предприятием за министерский подряд, остаётся тайной — это были две анонимные компании. На сей раз закупку признали несостоявшейся из-за «несоответствия требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нём или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нём».

Скриншот с сайта zakupki.gov.ru

В конце 2015 года ООО «ОМС-Центр» вместе с ООО «Оникс» и ООО «Профэкспострой» участвовали в конкурсе на оказание услуг по санитарному содержанию объектов МИД, однако тогда победителем стало ООО «Мд», снизившее цену с 55 млн рублей до 51 млн 626 тысяч рублей.

За последний месяц самым крупным для ФГБУ УЭЗ МИД стал контракт, заключённый 30 декабря 2019 года с ООО «Альянс Групп». За 124 млн 580 тысяч рублей эта компания согласилась оказывать в 2020 году услуги, включающие в себя «эксплуатационно-техническое, инженерно-техническое и санитарно-гигиеническое содержание зданий и помещений МИД, а также содержание прилегающей территории и уход за состоянием зелёных насаждений».

Также в конкурсе участвовали ООО «Торгово-Сервисный Центр „Спектр“», ООО «Капитал» и ООО «Чистый Город», но никто не смог обойти победителя, снизившего первоначальную цену на 14 копеек. Примечательно, что другая фирма предложила выполнить ту же работу за 111 млн 477 тысяч рублей, однако по каким-то причинам ей было отказано.

Скриншот с сайта zakupki.gov.ru

Похожую сделку подведомственное министерству Сергея Лаврова учреждение заключило в сентябре 2019 года на «оказание услуг по управлению эксплуатацией и комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию конструктивных элементов зданий, помещений на объектах МИД России, включающему в себя инженерно-техническое и санитарно-гигиеническое содержание помещений и оборудования». Изначально на эти цели планировалось потратить 27 млн 696 тысяч рублей, но столичное ООО «Монтажстрой» взялось сделать это за 27 млн 680 тысяч рублей, обойдя конкурента в лице ООО «МУ-77».

Последнее предприятие, между тем, без хлеба от МИД не осталась. В июне оно на безальтернативной основе заключило с подведомственной службой контракт на «оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений, зданий на объектах МИД России, включающее в себя инженерно-техническое и санитарно-гигиеническое содержание помещений и оборудования». Цена контракта совпала с изначальной суммой в 29 млн рублей.

Упомянутое выше ООО «Монтажстрой» вместе с ещё одной анонимной фирмой весной 2019 года заявлялось на конкурс по отбору подрядчика, которому предстояло до конца года заниматься санитарно-техническим содержанием оконных блоков на объектах МИД. Работы должны были быть выполнены за 12 млн 736 тысяч рублей вместо стартовой суммы в 12 млн 800 тысяч рублей.

На капитальный ремонт хозяйственного корпуса на территории представительского особняка «Мещерино» в Подмосковье структура МИД в 2017 году была готова потратить 16 млн 176 тысяч рублей. Ровно за эту сумму работы выполнило зарегистрированное в Петербурге ООО «Флагман безопасности», оказавшееся единственным участником конкурсной процедуры. В настоящее время эта фирма исключена из государственного реестра юрлиц из-за недостоверности данных.

Скриншот с сайта zakupki.gov.ru

Вполне прозаически выглядит и контракт, заключённый в конце декабря с ФГУП «Охрана» в структуре Росгвардии на «оказание услуг по охране объектов (помещений)». Единственный участник конкурса получит за свою работу 16 млн 816 тысяч рублей. В начале декабря 2019 года ФГБУ УЭЗ МИД заключило договор на такие же услуги с Центром специального назначения Вневедомственной охраны Федеральной службы войск Нацгвардии РФ за 35 млн рублей. Аналогичные тендеры имели место в прошлые годы.

До образования Росгвардии, в 2013 и 2014 годах учреждение заключило договоры на «услуги по физической охране имущества на объектах» с Центром специального назначения вневедомственной охраны МВД РФ за 42 млн 595 тысяч рублей и 41 млн 511 тысяч рублей соответственно.

Сам себе исполнитель

В 20 контрактах ФГБУ УЭЗ МИД выступало не как заказчик, а как поставщик работ и услуг. Общий их объём составил 25,2 млн рублей.

За последний год таких тендеров было четыре. По трём из них (на 1,579 млн рублей, 12,15 млн рублей, и 1,072 млн рублей) ФГБУ УЭЗ МИД заключало контракты само с собой. В первых двух документах, датированных 19 и 16 декабря 2019 года, речь шла о поставке тепловой энергии ТЭЦ, в третьем (от 4 декабря 2019 года) — о работах по технической эксплуатации городских и внутриквартальных коммуникационных коллекторов в Москве.

Скриншот с сайта focus.kontur.ru

Ещё один тендер структура, в которой работал Алексей Добровольский, получила в июле 2019 года. Заказчиком выступало ФКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации комплекса зданий МИД России». Стоимость работ «на обеспечение безопасности информации режимно секретных мероприятий» составила 175 тысяч рублей. Во всех четырёх случаях ФГБУ УЭЗ МИД побеждало на безальтернативной основе.

Точная сумма откатов, полученных подследственным сотрудником структуры МИД, пока не называется. Из вышеприведённых данных можно примерно оценить масштабы возможной коррупции в службе, которая занимается ресурсоёмким обслуживанием как центрального здания МИД на Смоленской площади, так и остальных объектов ведомства.