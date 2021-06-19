Ураган оставил без света 50 тысяч человек в Свердловской области

https://static.news.ru/photo/4ba162bc-d211-11eb-8e07-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Штормовой ветер оставил без света порядка 50 тысяч человек в Свердловской области. Отключения из-за ветра с порывами до 25 м/с происходят в сетях компаний «Россети», «Облкоммунэнерго», «Региональная сетевая компания», сообщает Министерство энергетики РФ.

Ураган обрывает линии электропередач и валит деревья, которые также рвут провода. Восстановительные работы ведёт 71 бригада, это 232 специалиста и 75 единиц техники.

«Мощность отключённых потребителей — 18,85 МВт. Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения в Свердловской области», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно последним данным, восстановлено электроснабжение у почти 30 тысяч уральцев, без света пока 21 тысяча человек в 61 населённом пункте. По данным областного Министерства энергетики, за один день подключить всех не удастся, но большую часть линий планируется восстановить до темноты.

Без света остались населённые пункты в Камышловском, Красноуфимском, Каменск-Уральском и других районах. Специалисты производят необходимые переключения по резервным схемам, устанавливают места повреждений объектов.

Как сообщалось ранее, в Ялте из-за аварии на водопроводной очистной станции прекратилось водоснабжение. Авария произошла непрогнозируемо, причиной стал обрушившийся на город циклон.