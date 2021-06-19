Ураган оставил без света 50 тысяч человек в Свердловской области

Штормовой ветер оставил без света порядка 50 тысяч человек в Свердловской области. Отключения из-за ветра с порывами до 25 м/с происходят в сетях компаний «Россети», «Облкоммунэнерго», «Региональная сетевая компания», сообщает Министерство энергетики РФ.
Ураган
«Мощность отключённых потребителей — 18,85 МВт. Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения в Свердловской области», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно последним данным, восстановлено электроснабжение у почти 30 тысяч уральцев, без света пока 21 тысяча человек в 61 населённом пункте. По данным областного Министерства энергетики, за один день подключить всех не удастся, но большую часть линий планируется восстановить до темноты.
Без света
Как сообщалось ранее, в Ялте из-за аварии на водопроводной очистной станции прекратилось водоснабжение. Авария произошла непрогнозируемо, причиной стал обрушившийся на город циклон.