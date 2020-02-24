Пожилая женщина погибла в центре Одессы, на которую из-за сильного ветра упало дерево.
На улице Нежинской поваленное ветром дерево травмировало 69-летнюю женщину. Потерпевшая скончалась до приезда медиков, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы областного управления Национальной полиции Украины.
В данное время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее NEWS.ru писал, что четырёхлетний ребёнок скончался в Москве в результате падения на него дерева. Инцидент произошёл в Гольяновском проезде. Мальчик играл в песочнице на детской площадке. Рядом с ним была мама. В какой-то момент подул сильный ветер, и дерево упало на малыша. Спасти его не удалось. Он погиб на месте.