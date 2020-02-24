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Сильный ветер принёс песчаную бурю из африканской пустыни Сахара на принадлежащие Испании Канарские острова. Ненастье тем или иным образом повлияло на планы десятков тысяч туристов.

В Государственном управлении аэропортов (AENA) Испании рассказали ТАСС, что из-за пониженной видимости и ураганного ветра воздушные гавани на островах работали с перебоями. Около тысячи авиарейсов были отменены. В понедельник, 24...