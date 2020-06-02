Украинского солдата задержали в Крыму за незаконное пересечение границы РФ

https://static.news.ru/photo/22b47df8-a580-11ea-8ee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Украинский военнослужащий был задержан в Крыму за незаконное пересечение российской границы. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Об инциденте Центр общественных связей ФСБ сообщил 2 июня. По словам украинца, он без документов и добровольно, находясь в состоянии опьянения, пересёк границу. Военный также пояснил, что находился в командировке на границе с Крымом и нёс службу по охране железнодорожного моста и дамбы.

При личном досмотре у украинца было изъято растительное вещество, которое может являться наркотическим. Оно отправлено на экспертизу, передаёт ТАСС.

Украинская сторона уточнила, что речь идёт о старшем солдате 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Евгении Добринском. По данным командования десантно-штурмовых войск ВСУ, его пропажа была обнаружена 30 мая.

На своей странице в Facebook командование назвало задержание солдата незаконным, а информацию о том, что он пересёк границу РФ, будучи пьяным, — фейковой. По мнению украинской стороны, Россия готовит ряд материалов информационно-психологического характера, направленных на дискредитацию ВСУ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму задержали двух человек, которые подозреваются в шпионаже. Один из них — полковник ВСУ Олег Ахмедов.