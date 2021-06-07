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Угроза взрыва: в Подмосковье произошёл крупный пожар

12:49, 06 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Коломне произошёл крупный пожар. Горят склады на площади 2 тыс. кв. м, пишет Telegram-канал «112».

Огонь распространяется, по всей площади обрушена кровля. Существует угроза взрыва, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают пожарные. Возгоранию присвоен ранг повышенного уровня сложности. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы делятся в Сети кадрами происшествия. Можно заметить, что над складами поднимается чёрный дым.

Ранее пожар произошёл в гостинице, расположенной в историческом центре Петрозаводска. Площадь распространения огня составила тысячу квадратных метров.

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