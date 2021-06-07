Угроза взрыва: в Подмосковье произошёл крупный пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алёна Вавулина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В Москве дерзкий вор заглянул в секс-шоп и украл из магазина вибратор за 30 тысяч рублей. Иронизирует над ситуацией Telegram-канал «112».

Как уточняется, мужчина зашёл в магазин товаров для интимных утех с компанией в лице двух девушек. Дождавшись момента, когда продавщица оставит полки без внимания, молодой человек схватил вибратор и спокойно...