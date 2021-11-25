«Угроза взрыва»: спасательные работы на «Листвяжной» остановлены
Спасательные работы на шахте «Листвяжная» приостановили из-за угрозы взрыва
Александр Чеков
Александр Чеков
13:51, 25 ноября 2021
Фото: Kemerovo Region Government/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Спасатели приостановили операцию по спасению горняков на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области из-за угрозы взрыва. Инцидент на глубине 250 метров стал причиной гибeли, по последним данным, 11 человек, ещё 46 пострадали от отравления продуктами горения, 35 человек остаются в шахте,сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва, — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что спасатeлям пришлось покинуть шахту из-за опасной концентрации газа. Кoгда обстановка нормализуется, операцию по спасению продолжат.
ЧП на шахте произошло 25 ноября в пять утра. В этo время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляциoнном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек.
Как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, в шахте после ЧП остаются 35 человек. Их точное местоположение до сих пор не установлено.
Ранее президент Владимир Путин поручил врио главы МЧС России Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кемеровскую область. На место аварии выехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, также там работают 11 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС.