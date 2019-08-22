https://static.news.ru/photo/6b698088-c4ae-11e9-bd1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по СПб

Следственные органы возбудили уголовное дело после пожара в Санкт-Петербурге на теплоходе «Пётр Чайковский».

Северо-Западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту пожара по статье «Нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека». По данным ведомства, возгорание произошло в каюте механика.

Пострадавший при ЧП член экипажа 1994 года рождения скончался по дороге в больницу. В результате пожара были эвакуированы 320 человек.

Как ранее писал News.ru, стоящий у Соляного причала Октябрьской набережной теплоход загорелся в 5:30 мск в четверг, 22 августа.