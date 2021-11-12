Участники хищений на космодроме «Восточный» приговорены к крупным срокам

Участники хищения 404 млн рублей на космодроме «Восточный» из компании «Спецстрой» и ряда других структур получили тюремные сроки. Черёмушкинский суд Москвы назначил фигурантам от четырёх до 5,5 лет колонии, говорится в сообщении Следственного комитета России.

Следствием и судом установлено, что фигуранты осуществили хищение путём растраты денежных средств ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» и ФГУП «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» под видом исполнения договоров, заключённых указанными государственными предприятиями с подконтрольными Ермолаеву коммерческими организациями, на разработку сметных нормативов для определения стоимости работ при строительстве космодрома «Восточный», причинив ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 404 млн рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что виновными признаны бывший руководитель «Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» (ФАУ «ФЦЦС») Евгений Ермолаев, исполнявший обязанности начальника ФГУП «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» Андрей Захаров, а также генеральные директора ООО «ЦНИИМЦЕН» и ООО «Госнорматив» Ольга Зугаева и Сергей Поливанов. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч.ч. 3,5 ст. 33, ч. 4 *ст. 160 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (организация и пособничество растрате; растрата; легализация денежных средств или иного имущества, полученного преступным путём).

Фаткуллин скрылся от органов следствия, он объявлен в розыск, и в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство, отмечается в сообщении СК РФ. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, взыскания штрафов и других имущественных взысканий на недвижимое и иное имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 105 млн рублей.

Своей вины соучастники в ходе следствия не признали. Приговором суда Ермолаеву назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, Захарову и Зугаевой — в виде 4,5 лет каждому, а Поливанову — в виде 4 лет лишения свободы, всем с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин жёстко раскритиковал генподрядчика космодрома Восточный. Это произошло на совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который является оператором российских космодромов. Дмитрий Рогозин распорядился создать подведомственное корпорации строительное управление, которое будет являться новым генподрядчиком на космодроме.