16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Участники хищений на космодроме «Восточный» приговорены к крупным срокам

11:47, 12 ноября 2021
Участники хищений на космодроме «Восточный» приговорены к крупным срокам Фото: Roscosmos/via Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Участники хищения 404 млн рублей на космодроме «Восточный» из компании «Спецстрой» и ряда других структур получили тюремные сроки. Черёмушкинский суд Москвы назначил фигурантам от четырёх до 5,5 лет колонии, говорится в сообщении Следственного комитета России.

Следствием и судом установлено, что фигуранты осуществили хищение путём растраты денежных средств ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» и ФГУП «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» под видом исполнения договоров, заключённых указанными государственными предприятиями с подконтрольными Ермолаеву коммерческими организациями, на разработку сметных нормативов для определения стоимости работ при строительстве космодрома «Восточный», причинив ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 404 млн рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что виновными признаны бывший руководитель «Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» (ФАУ «ФЦЦС») Евгений Ермолаев, исполнявший обязанности начальника ФГУП «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» Андрей Захаров, а также генеральные директора ООО «ЦНИИМЦЕН» и ООО «Госнорматив» Ольга Зугаева и Сергей Поливанов. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч.ч. 3,5 ст. 33, ч. 4 *ст. 160 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (организация и пособничество растрате; растрата; легализация денежных средств или иного имущества, полученного преступным путём).

Фаткуллин скрылся от органов следствия, он объявлен в розыск, и в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство, отмечается в сообщении СК РФ. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, взыскания штрафов и других имущественных взысканий на недвижимое и иное имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 105 млн рублей.

Своей вины соучастники в ходе следствия не признали. Приговором суда Ермолаеву назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, Захарову и Зугаевой — в виде 4,5 лет каждому, а Поливанову — в виде 4 лет лишения свободы, всем с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин жёстко раскритиковал генподрядчика космодрома Восточный. Это произошло на совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который является оператором российских космодромов. Дмитрий Рогозин распорядился создать подведомственное корпорации строительное управление, которое будет являться новым генподрядчиком на космодроме.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео