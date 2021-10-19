Рогозин прилюдно отчитал генподрядчика космодрома Восточный

Дмитрий Рогозин жёстко раскритиковал генподрядчика космодрома Восточный. Это произошло на совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который является оператором российских космодромов, сообщает РИА Новости.
Дмитрий Рогозин
На прошедшем во вторник совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины ЦЭНКИ глава Роскосмоса устроил настоящий разнос гендиректору предприятия Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном, — рассказал неназванный собеседник агентства.
В частности, на совещании рассматривался кадровый состав и структура нового строительного управления ЦЭНКИ, которыми остался недоволен Рогозин. Он поручил перенести головные офисы оператора российских космодромов ЦЭНКИ и дирекции космодрома Восточный из Москвы в Циолковский.
Ранее сообщалось, что заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марат Арустамов был задержан по итогам внутренней проверки, которую проводил Роскосмос. В чём конкретно обвиняется Арустамов, пока не говорится.