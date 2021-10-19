Рогозин прилюдно отчитал генподрядчика космодрома Восточный

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Дмитрий Рогозин жёстко раскритиковал генподрядчика космодрома Восточный. Это произошло на совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), который является оператором российских космодромов, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Рогозин распорядился создать подведомственное корпорации строительное управление, которое будет являться новым генподрядчиком на космодроме.

На прошедшем во вторник совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины ЦЭНКИ глава Роскосмоса устроил настоящий разнос гендиректору предприятия Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном, — рассказал неназванный собеседник агентства.

В частности, на совещании рассматривался кадровый состав и структура нового строительного управления ЦЭНКИ, которыми остался недоволен Рогозин. Он поручил перенести головные офисы оператора российских космодромов ЦЭНКИ и дирекции космодрома Восточный из Москвы в Циолковский.

Ранее сообщалось, что заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марат Арустамов был задержан по итогам внутренней проверки, которую проводил Роскосмос. В чём конкретно обвиняется Арустамов, пока не говорится.