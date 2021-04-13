Участника «Открытого микрофона» на ТНТ задержали с пакетом наркотиков

https://static.news.ru/photo/4d5fab06-9c45-11eb-9c09-96000091f725_660.jpg Алексей Рябчиков Фото: alexei_mel7/vk.com

Сотрудники правоохранительных органов во вторник, 13 апреля, задержали в Москве стендап-комика и участника шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ Алексея Рябчикова. Юмориста взяли с пакетом наркотических веществ. Предположительно, это был мефедрон.

По имеющимся сведениям, Рябчикова поймали, когда он искал так называемую закладку с наркотиками. Он делал это на Профсоюзной улице в столице.

Сам Рябчиков свою вину отрицает и утверждает, что это снотворное. Назначено проведение экспертизы. Пока нет подтверждения того, что в пакете были наркотики, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить творчество рэпера Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Об этом заявила член Общественной палаты и директор Лиги Екатерина Мизулина в ходе конференции, посвящённой информационной безопасности детей.

По её мнению, артист последовательно занимается пропагандой наркотиков в подростковой среде. При выявлении нарушений Мизулина попросила привлечь его к ответственности.