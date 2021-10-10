Участник ДТП с Mercedes, в котором ехала Собчак, рассказал о её поведении
Водитель Volkswagen, в который врезался Mercedes с Ксенией Собчак, рассказал, что помощь ему и его пассажиркам оказали очевидцы. Из Mercedes , по его словам, люди вышли только для того, чтобы пересесть в такси и уехать. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. В результате аварии в Сочи с участием автомобиля, в котором ехала телеведущая, погиб человек, двое пострадали.
Водитель Volkswagen Роберт Гедян
После аварии, по словам Гедяна, из Mercedes никто не выходил. Пассажиры покинули его только спустя 5-10 минут, чтобы пересесть в подъехавшее такси.
Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал видео, запечатлевшее Собчак в аэропорту после аварии. На нём она что-то активно объясняет своему помощнику, затем они вместе проходят в здание через рамку контроля.
Ранее стало известно, что водитель Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, признал свою вину. В отношении находящегося за рулём Олега Цоя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он был допрошен и отпущен под подписку о невыезде.
ДТП произошло накануне вечером на трассе Адлер — Красная Поляна. Сообщается, что водитель Mercedes выехал на встречную полосу. Цой подчеркнул, что пассажиры не подгоняли его.
Сама Собчак, по её словам, получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. После случившегося она пересела в другую машину и покинула место аварии. Ей предлагали госпитализацию в сочинскую больницу, но она отказалась. В тот же вечер она улетела из Сочи.