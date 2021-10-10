Участник ДТП с Mercedes, в котором ехала Собчак, рассказал о её поведении

Водитель Volkswagen, в который врезался Mercedes с Ксенией Собчак, рассказал, что помощь ему и его пассажиркам оказали очевидцы. Из Mercedes , по его словам, люди вышли только для того, чтобы пересесть в такси и уехать. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. В результате аварии в Сочи с участием автомобиля, в котором ехала телеведущая, погиб человек, двое пострадали.

Водитель Volkswagen Роберт Гедян вёз двух знакомых девушек, когда в него врезался люксовый автомобиль с Ксенией Собчак в качестве пассажира. По словам Гедяна, Mercedes внезапно вырулил на встречку из-за микроавтобуса, возможности избежать столкновения у него не было. В результате аварии одна из его пассажирок погибла на месте, другая находится в тяжёлом состоянии в больнице. У самого Роберта сильно повреждена нога.

После аварии, по словам Гедяна, из Mercedes никто не выходил. Пассажиры покинули его только спустя 5-10 минут, чтобы пересесть в подъехавшее такси.

Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал видео, запечатлевшее Собчак в аэропорту после аварии. На нём она что-то активно объясняет своему помощнику, затем они вместе проходят в здание через рамку контроля.

Ранее стало известно, что водитель Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, признал свою вину. В отношении находящегося за рулём Олега Цоя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он был допрошен и отпущен под подписку о невыезде.

ДТП произошло накануне вечером на трассе Адлер — Красная Поляна. Сообщается, что водитель Mercedes выехал на встречную полосу. Цой подчеркнул, что пассажиры не подгоняли его.

Сама Собчак, по её словам, получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. После случившегося она пересела в другую машину и покинула место аварии. Ей предлагали госпитализацию в сочинскую больницу, но она отказалась. В тот же вечер она улетела из Сочи.