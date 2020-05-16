Участник банды Басаева и Хаттаба пойдёт под суд в Дагестане

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Завершено уголовное дело в отношении члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Обвиняемый участвовал в нападении на российских военных в Дагестане в 1999 году.

Следствие установило, что участники банды устроили массированный обстрел по военнослужащим, которые обеспечивали общественную безопасность на территории Ботлихского района Республики Дагестан.

Были убиты 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам, — сообщает пресс-служба СКР.

Мужчина обвиняется по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Дело направлено в суд.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные СКР, с 1999 по 2019 год за совершение таких преступлений было осуждено более 85 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Они были приговорены к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы. В федеральный и международный розыск объявлены 28 человек.

NEWS.ru писал, что Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил участника бандформирования к 19 годам лишения свободы за организацию серии терактов во Владикавказе.