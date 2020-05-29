Убитая и изнасилованная школьница из Пензы росла в многодетной семье

https://static.news.ru/photo/356ea4f4-a194-11ea-8678-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изнасилованная и убитая 14-летняя девочка из Пензы воспитывалась в многодетной семье. Об этом рассказали в областном управлении СК РФ.

Там отметили, что главой следственного управления был проведён личный приём потерпевших, которыми являются родители школьницы.

Он рассказал потерпевшим о мерах, принимаемых в ходе следствия, направленных как на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, так и на оказание им всесторонней помощи, поскольку в семье воспитываются еще двое детей. Первичной профсоюзной организацией следственного управления потерпевшим также оказана необходимая помощь, — цитирует сообщение РИА Новости.

Девочка ушла из дома 22 мая погулять и не вернулась. 23 мая её тело было обнаружено в лесополосе в Первомайском районе. После этого был арестован подозреваемый — 41-летний житель села Засечное Пензенского района, ранее судимый за убийство другого ребёнка. Он признался, что задушил девочку, но потом, как рассказали в СК, вину обвиняемый не признал и от дачи показаний отказался.

Как писал NEWS.ru, ранее злоумышленник, рассказал он распивал пиво на улице в компании с неизвестными, среди которых были две девушки. В ходе размолвки он подрался с одним из мужчин из компании из-за того, что тот якобы ударил девушку. Потом подозреваемый, по его словам, отправился домой, но одна из девушек увязалась за ним и начала оскорблять. Не выдержав такого обращения, мужчина задушил школьницу, раздел, спрятал тело и одежду.