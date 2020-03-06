https://static.news.ru/photo/7ab75260-5f57-11ea-b5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль ушёл под воду на Амуре, в 8 километрах от села Виноградовка.

По предварительным данным, в нём находились два человека. По словам очевидцев, они не смогли выбраться из кузова. Сотрудники службы спасения нашли машину на глубине четырёх метров в 40 метрах от берега, УАЗ зафиксировали тросом, чтобы его не унесло течением, планируется провести водолазные работы, передаёт ТАСС со ссылкой на главк МЧС по Хабаровскому краю.

Как писал NEWS.ru ранее, на северо-западе Москвы в районе Троице-Лыково женщина, гуляя с собакой, провалилась под лёд на Москве-реке. Спасатели оперативно вытащили их из воды и оказали женщине и псу первую помощь.