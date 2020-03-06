Автомобиль ушёл под воду на Амуре, в 8 километрах от села Виноградовка.
По предварительным данным, в нём находились два человека. По словам очевидцев, они не смогли выбраться из кузова. Сотрудники службы спасения нашли машину на глубине четырёх метров в 40 метрах от берега, УАЗ зафиксировали тросом, чтобы его не унесло течением, планируется провести водолазные работы,
Как писал NEWS.ru ранее, на северо-западе Москвы в районе Троице-Лыково женщина, гуляя с собакой, провалилась под лёд на Москве-реке. Спасатели оперативно вытащили их из воды и оказали женщине и псу первую помощь.
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