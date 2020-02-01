https://static.news.ru/photo/796fe944-44cc-11ea-b2e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

В Москве неизвестные напали на водителей-экспедиторов, перевозивших сливочное масло.

О разбойном нападении стало известно ночью в пятницу 31 января. По словам гендиректора компании, инцидент произошёл на парковке в районе Ярославского шоссе. Преступники, угрожая водителям грузовика Skania предметами, похожими на пистолет, заставили их выехать из города. После чего высадили их и скрылись на машине.

Позднее выяснилось, что из грузовика было украдено 20 тонн сливочного масла. Материальный ущерб составил более 7 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый организованный группой».

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестный украл смартфон у актёра Ильи Глинникова, известного по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны». Инцидент произошёл 18 января на улице Сущёвский Вал возле Новослободского парка.