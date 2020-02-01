В Москве неизвестные напали на водителей-экспедиторов, перевозивших сливочное масло.
О разбойном нападении стало известно ночью в пятницу 31 января. По словам гендиректора компании, инцидент произошёл на парковке в районе Ярославского шоссе. Преступники, угрожая водителям грузовика Skania предметами, похожими на пистолет, заставили их выехать из города. После чего высадили их и скрылись на машине.
Позднее выяснилось, что из грузовика было украдено 20 тонн сливочного масла. Материальный ущерб составил более 7 млн рублей,
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый организованный группой».
Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестный украл смартфон у актёра Ильи Глинникова, известного по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны». Инцидент произошёл 18 января на улице Сущёвский Вал возле Новослободского парка.
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