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Происшествия

У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер

01:57, 28 мая 2021
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Во Внутреннем Японском море столкнулись японский сухогруз Byakko и химический танкер Ulsan Pioneer, который выступает под флагом Маршалловых островов. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, в результате столкновения сухогруз перевернулся, три человека пропали без вести. Уточняется, что всего на его борту находились 12 человек. Ещё 9 госпитализированы.

На борту танкера находились 13 человек — граждане Южной Кореи и Мьянмы. Никто из них не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно о столкновении японской рыболовецкой шхуны и российского корабля близ Хоккайдо. В результате инцидента три человека погибли.

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