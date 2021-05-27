У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер

https://static.news.ru/photo/4189d06a-bf0e-11e9-a331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Во Внутреннем Японском море столкнулись японский сухогруз Byakko и химический танкер Ulsan Pioneer, который выступает под флагом Маршалловых островов. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, в результате столкновения сухогруз перевернулся , три человека пропали без вести. Уточняется, что всего на его борту находились 12 человек. Ещё 9 госпитализированы.

На борту танкера находились 13 человек — граждане Южной Кореи и Мьянмы. Никто из них не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно о столкновении японской рыболовецкой шхуны и российского корабля близ Хоккайдо. В результате инцидента три человека погибли.