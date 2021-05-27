У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер

Во Внутреннем Японском море столкнулись японский сухогруз Byakko и химический танкер Ulsan Pioneer, который выступает под флагом Маршалловых островов. Об этом сообщает телеканал NHK.
По данным телеканала, в результате столкновения сухогруз
На борту танкера находились 13 человек — граждане Южной Кореи и Мьянмы. Никто из них не пострадал.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее стало известно о столкновении японской рыболовецкой шхуны и российского корабля близ Хоккайдо. В результате инцидента три человека погибли.