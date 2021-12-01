«Ты меня ещё вспомнишь!»: названы мотивы подорвавшего соседа в лифте

Конфликт, из-за которого житель Иркутска решился подорвать соседа в лифте, возник из-за ремонта, рассказала мать пострадавшего изданию «КП-Иркутск». Она объяснила, что сосед собирался отомстить её мужу, но в этот раз на его машине к дому подъехал сын, он и зашёл в лифт. После взрыва у него контузия, множественные раны кистей, голеней и бёдер.

У нас уже давно конфликт с ним (соседом. — NEWS.ru). Раньше, услышав любой шум, он сразу начинал стучать нам по батареям. Приходил, мы показывали, что у нас всё тихо. Ну а летом мы действительно начали капитальный ремонт в квартире. Наняли бригаду из строительной компании, а сами съехали. Работы велись строго в разрешённые часы. Вечером никакая дрель не работала, молотком никто не стучал. В выходные строителей здесь и близко не было, — рассказала женщина.

Она добавила, что упомянутый сосед с пятого этажа ругался с рабочими, однажды заколотил деревянную дверь в тамбуре. На попытки мужа поговорить он ему пригрозил: «Ты меня ещё вспомнишь!»

Полиция задержала 50-летниего Александра Черникова, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом». Во время обыска в квартире у Черникова правоохранители обнаружили различные химические вещества.