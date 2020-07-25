Туристы пострадали от камнепада в горах КБР

В горах Черекского района Кабардино-Балкарии в результате камнепада пострадали двое туристов. Спасатели на вертолёте спустили их вниз и передали медикам.
В ущелье Безенги в Черекском районе на перевале Урал на высоте 3600 метров турист из города Венёв и туристка из города Уфа попросили о помощи. В результате камнепада они получили различные травмы, — цитирует РИА Новости сообщение регионального ГУ МЧС.
Спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС РФ на коммерческом вертолёте фирмы Heliaction эвакуировали их в республиканскую больницу в Нальчике. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.
Как писал NEWS.ru, тело туриста, пропавшего 6 июля на вулкане Ключевской на Камчатке, обнаружено спасателями спустя 17 дней. На северном склоне Ключевской сопки, в 200 метрах от кратера вулкана у мужчины отказали ноги и он потерял сознание, как сообщил спасателям его напарник по восхождению. Предположительно, причиной такого состояния стала горная болезнь. Такое случается из-за кислородного голодания на большой высоте (высота Ключевского — 4750 метров), усугублённого другими негативными факторами, такими как переутомление, переохлаждение, обезвоживание организма и так далее.