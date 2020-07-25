Туристы пострадали от камнепада в горах КБР

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Следственный комитет опубликовал видео обысков и допроса фигурантов дел о реабилитации нацизма. Им вменяют это в вину из-за публикаций фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка».

На кадрах видно, как сотрудники МВД проводят обыски у двух подозреваемых — жителя Перми Максима Гусева и жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко. Последний признал, что он «был не прав». 19-летний Гусев...