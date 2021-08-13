Туристы показали последствия потопа в Анапе

Туристы показали, как выглядит Анапа после двух суток ливней. В городе затоплены улицы, кое-где прорвало люки канализации, по некоторым адресам фиксируется отключение света.

Почти наполовину затоплены песчаные пляжи, под воду ушёл причал, набережная усеяна сломанными деревьями и ветками.

NEWS.ru

Какие-то казни египетские! Июнь был очень холодным, в июле — нашествие божьих коровок, а в августе, который традиционно считается лучшим месяцем на курорте, не переставая льют дожди, — делится с NEWS.ru впечатлениями Анжела Б.

В городе закрыто большинство торговых точек — как из-за отсутствия света, так и из-за отсутствия посетителей, которые предпочитают пережидать ливень в гостиничных номерах.

NEWS.ru

NEWS.ru

Какое-то время обещали построить новую подстанцию, потому что старая не выдерживает нагрузки, но пока всё осталось на уровне разговоров. И это при том, что город строится и появляются новые микрорайоны с новыми многоэтажными домами, — рассказывает владелец одной из частных гостиниц Юрий Г.

NEWS.ru

В центральной части города не выдерживают потока воды ливнёвки, людям приходится переходить дорогу по колено в воде. На самых оживлённых перекрёстках работает только часть светофоров, аварийные бригады стараются по максимуму устранять неполадки, несмотря на повышенный объём работ.

На улицах Крепостная, Крымская и Астраханская работают специалисты Анапского отряда «Кубань-СПАС», которые убирают упавшие на провода и транспортные средства ветки и поваленные на проезжую часть деревья.

Ранее сообщалось, что спасатели в пятницу, 13 августа, вечером эвакуировали детей из четырёх лагерей в Краснодарском крае из-за подтопления. Это лагеря в Анапе, Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края.