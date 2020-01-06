https://static.news.ru/photo/5804bc3a-3086-11ea-a6d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Matthias Hauser/Global Look Press

Тело малыша было обнаружено в одной из квартир в Ульяновске 5 января. Прокуратура Засвияжского района проводит проверку. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Родители мальчика, которому было три года, объяснили, что играли с ним в прятки, передаёт ТАСС. По их словам, сын убежал в свою комнату и полчаса не реагировал на их зов.

Мать и отец малыша начали искать его по всей квартире, но позднее нашли тело сына в кровати-трансформере, куда он, видимо, спрятался.

Причину смерти ребёнка установит экспертиза. По предварительным данным, мальчик мог погибнуть из-за недостатка воздуха. В прокуратуре подчеркнули, что семья, в которой рос мальчик, была благополучной.

Ранее тело 16-летней девушки без верхней одежды обнаружили в посёлке Белоярском Свердловской области, вблизи пятого километра железной дороги Баженово — Асбест, писал NEWS.ru.