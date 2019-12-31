Трёхэтажный жилой дом полыхает в Астрахани, пожру присвоен повышенный номер сложности. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.
Возгорание произошло на третьем этаже, проводится эвакуация жителей. Происшествие случилось в Кировском районе города на ул.Советской, 22,
Информации о пострадавших нет, на месте работают 20 единиц техники и 58 человек личного состава.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар, возникший в бывшем Доме офицеров в Хабаровске, на данный момент полностью ликвидирован. Горела кровля здания, из-за чего пожару присвоили повышенный уровень сложности.
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