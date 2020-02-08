Стражи порядка обнаружили во Всеволожском районе Ленобласти тела двух мужчин. По предварительным данным, они были любовниками.
Погибшие сняли дачный дом на сутки на улице Ясная. Тела лежали на кухне дома в метре друг от друга.
Предполагается, что погибшие парни, которым около 30 лет, были любовниками, —
заявилисточник в правоохранительных органах изданию «Регион Онлайн».
Выясняются обстоятельства произошедшего. Известно, что один из погибших мужчин имел семью.
NEWS.ru сообщал, что жителя Ингушетии подозревают в жестоком убийстве сестры. По версии следствия, поводом послужила видеозапись, которая «опозорила честь семьи».
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