https://static.news.ru/photo/c3a8c53a-4b4d-11ea-9680-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Стражи порядка обнаружили во Всеволожском районе Ленобласти тела двух мужчин. По предварительным данным, они были любовниками.

Погибшие сняли дачный дом на сутки на улице Ясная. Тела лежали на кухне дома в метре друг от друга.

Предполагается, что погибшие парни, которым около 30 лет, были любовниками, — заявил источник в правоохранительных органах изданию «Регион Онлайн».

Выясняются обстоятельства произошедшего. Известно, что один из погибших мужчин имел семью.

NEWS.ru сообщал, что жителя Ингушетии подозревают в жестоком убийстве сестры. По версии следствия, поводом послужила видеозапись, которая «опозорила честь семьи».