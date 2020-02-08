https://static.news.ru/photo/0d678168-4acf-11ea-b4db-fa163e074e61_660.jpg Фото: PublicDomainPictures /pixabay.com

Жителя города Назрань в Ингушетии 37-летнего Магомедбашира Могушкова подозревают в жестоком убийстве своей 33-летней сестры. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на портал «Новости Ингушетии».

Предполагается, что Магомедбашир Могушков хладнокровно зарезал родную сестру из-за видео, которое «опозорило честь семьи». На записи Елизавету Евлоеву задерживают в связи с подозрением в причастности к преступлениям местной банды. Как оказалось позже, правоохранительные органы хотели задержать не её, а организатора банды.

Отмечается, что Магомедбашир Могушков пришёл в гости к сестре и между ними произошла ссора. Во время конфликта мужчина ударил родственницу три раза ножом, после полученных ранений она скончалась.

Позже Магомедбашир Могушков признался в преступлении и написал явку с повинной.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жительница города Коряжмы в Архангельской области зарезала своего мужа за критику её блюда. Женщина ударила супруга ножом в грудь, от полученного ранения он скончался.