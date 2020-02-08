Жителя города Назрань в Ингушетии 37-летнего Магомедбашира Могушкова подозревают в жестоком убийстве своей 33-летней сестры. Об этом
Предполагается, что Магомедбашир Могушков хладнокровно зарезал родную сестру из-за видео, которое «опозорило честь семьи». На записи Елизавету Евлоеву задерживают в связи с подозрением в причастности к преступлениям местной банды. Как оказалось позже, правоохранительные органы хотели задержать не её, а организатора банды.
Отмечается, что Магомедбашир Могушков пришёл в гости к сестре и между ними произошла ссора. Во время конфликта мужчина ударил родственницу три раза ножом, после полученных ранений она скончалась.
Позже Магомедбашир Могушков признался в преступлении и написал явку с повинной.
Ранее NEWS.ru писал о том, что жительница города Коряжмы в Архангельской области зарезала своего мужа за критику её блюда. Женщина ударила супруга ножом в грудь, от полученного ранения он скончался.
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