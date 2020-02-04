https://static.news.ru/photo/2dd05148-472b-11ea-998b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница города Коряжма в Архангельской области убила своего супруга во время ссоры из-за блюда.

Об этом сообщает региональное управление СК РФ. По его данным, в содеянном женщина призналась сама.

Убийство произошло во время ужина семейной пары с друзьями. 54-летний муж раскритиковал блюдо, которое 52-летняя женщина приготовила для застолья. Супруги поссорились, мужчина ударил женщину по лицу. В ответ она схватила кухонный нож и ударила его в грудь.

Гости вызвали скорую помощь, но супруг скончался до прибытия медиков, — говорится в сообщении.

Теперь женщине грозит тюремное заключение на длительный срок, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что житель Рязани подозревается в поджоге подростка. Инцидент произошёл 1 февраля в деревне Ухорское Спасского района Рязанской области.