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В пятницу, 21 февраля, городская прокуратура Софии выдвинула заочные обвинения в отношении троих граждан России — Сергея Павлова, Сергея Федотова и Георгия Горшкова. Граждане РФ обвиняются в покушении на убийство болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, его сына Христо и бизнесмена Валентина Тахчиева, управляющего компанией «Производственная деятельность».

Информацию от представителей пресс-службы государственного обвинения распространило Болгарское национальное радио.

Уточняется, что россияне совершили попытку предумышленного убийства в период с 28 апреля по 4 мая 2018 года. Исходя из версии болгарского обвинения, Павлов, Федотов и Горшков использовали при покушении некие средства, которые могли причинить вред здоровью множества людей, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, власти Испании 14 февраля задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе гражданку РФ Олесю Красилову. Переводчице вменяют передачу биометрических данных третьим лицам, задержание было произведено по запросу властей Соединённых Штатов.

Красиловой грозит экстрадиция в США и наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.