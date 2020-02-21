https://static.news.ru/photo/5d090d76-54a8-11ea-8bb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egon Bömsch/Global Look Press

Власти Испании 14 февраля задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе гражданку РФ Олесю Красилову. Переводчице вменяют передачу биометрических данных третьим лицам, задержание было произведено по запросу властей Соединённых Штатов.

Красиловой грозит экстрадиция в США и наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Женщина, которая приезжала в Испанию в командировку, находится в следственном изоляторе, сообщает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

По словам матери задержанной, в период с 2008 по 2019 год Красилова работала клерком в американском посольстве в Москве. Женщина снимала отпечатки пальцев. После закрытия международного отдела она устроилась во Всероссийский центр карантина растений в качестве переводчика. США объявили россиянку в международный розыск, обвинив в передаче биометрии третьим лицам.

Ранее Министерство иностранных дел России предупредило граждан об американской угрозе за рубежом, писал NEWS.ru.