https://static.news.ru/photo/8f869d50-517d-11ea-b7cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России опубликовало предостережение для граждан РФ, которые выезжают за границу. По мнению ведомства, соотечественникам могут угрожать власти США.

Вынуждены констатировать, что несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру. С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 53 таких случая, из которых шесть произошло в 2019 году, — говорится в сообщении на сайте МИД.

Ведомство напоминает о Константине Ярошенко и Викторе Буте, «показательно» приговоренных к «огромным тюремным срокам», а также Марии Бутиной, которую подвергали «мощному психологическому давлению» с целью «добиться признательных показаний по сфабрикованным делам».

В этой связи россиянам, планирующим путешествие за границу, МИД рекомендует внимательно ознакомиться с перечнем стран, у которых заключен договор о выдаче с Соединенными Штатами.

Ранее NEWS.ru писал, что 2 сентября 2017 года Вашингтон прекратил работу генерального консульства РФ в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке, арендуемого Москвой. Первые два объекта являются государственной собственностью России и наделены дипломатическим иммунитетом. Российские власти сочли подобные действия враждебными и обратились к властям США с требованием незамедлительно вернуть эти объекты. В марте 2018 года было объявлено о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва завершила подготовку к суду с США по поводу захвата российской дипломатической собственности и что российская сторона «начинает судебные процедуры».