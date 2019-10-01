На востоке Москвы столкнулись два трамвая. В результате инцидента пострадали шесть человек.
ЧП произошло на Ростокинском проезде, 13. Причины случившегося устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее News.ru писал, что лобовое столкновение рейсового автобуса с легковой машиной произошло в Шелеховском районе Иркутской области. ДТП случилось в населённом пункте Баклаши. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Nissan AD не справился с управлением и въехал в автобус ПАЗ.