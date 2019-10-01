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В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна девятого этажа дома.

Перед ЧП 30-летний мужчина написал предсмертную записку, в которой возложил вину на жену. Кроме того, он обвинил тёщу в том, что она помогла разрушить жизнь дочери. Мужчина, четырёхлетняя девочка и...