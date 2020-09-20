Трое пострадали в ДТП на трассе М-11

https://static.news.ru/photo/b6e840de-fb59-11ea-a33b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Московской области на трассе М-11 произошла авария — легковой автомобиль Mitsubishi врезался в отбойник, после чего влетел в BMW.

Об этом сообщает РЕН ТВ, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Подмосковью. По его данным, ДТП произошло на 16-м километре платной трассы Москва — Санкт-Петербург.

В результате аварии три человека получили различные травмы. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на острове Пхукет в туристку из России, которая передвигалась на мотоцикле, въехал автомобиль Honda под управлением гражданина Белоруссии. В результате аварии женщина скончалась.