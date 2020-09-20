Трое пострадали в ДТП на трассе М-11

В Московской области на трассе М-11 произошла авария — легковой автомобиль Mitsubishi врезался в отбойник, после чего влетел в BMW.
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В результате аварии три человека получили различные травмы. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на острове Пхукет в туристку из России, которая передвигалась на мотоцикле, въехал автомобиль Honda под управлением гражданина Белоруссии. В результате аварии женщина скончалась.
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