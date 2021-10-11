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Неизвестные обстреляли авто в центре Москвы

10:29, 11 октября 2021
Неизвестные обстреляли авто в центре Москвы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Трое неизвестных открыли огонь по автомобилю на Ленинском проспекте в Москве, после чего скрылись. Пострадал водитель машины. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, передаёт ТАСС.

10 октября в 20:43 к автомобилю заявителя подошли трое неизвестных и стали требовать, чтобы он вышел из машины. После один из них достал пистолет, предположительно пневматический, и произвёл несколько выстрелов, в результате чего разбилось переднее водительское стекло автомобиля. Мужчина получил повреждение носа и руки, — сказал собеседник агентства.

Представитель МВД добавил, что пострадавший оставил автомобиль и убежал в сторону станции метро «Октябрьская». По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее стало известно, что житель Кировской области выстрелил из пневматической винтовки в играющих детей. Один из них пострадал. Возбуждено уголовное дело.

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