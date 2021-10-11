Неизвестные обстреляли авто в центре Москвы

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В Ленобласти из реки выловили сумку с останками ребёнка. Предполагается, что ему было 9–12 лет, пишет Telegram-канал SHOT.

В полицию позвонил безработный мужчина, который обнаружил находку в реке Ижора в посёлке Тельмана. Она находилась под мостом. Он вытащил подозрительный предмет на берег и внутри увидел детские кости, связанные...