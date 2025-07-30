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30 июля 2025 в 12:24

Три волны цунами, порт под водой: мощнейшее землетрясение на Камчатке

Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ

У восточного побережья Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее сильнейшим в регионе с 1952 года. Очаг находился в 130–150 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. Сейсмическое событие вызвало значительные разрушения, включая затопление порта Северо-Курильска, рыбопромышленного предприятия «Алаид» и обрушение стены в детском саду Северо-Курильска.

В Петропавловске-Камчатском ощущались толчки магнитудой 6–8, что привело к эвакуации населения и сокращению рабочего дня в государственных учреждениях.

Землетрясение вызвало цунами, волны которого достигли берегов Камчатки, Курильских островов и японского острова Хоккайдо. Их высота достигала 3–4 метров. Япония, США (Аляска, Гавайи, Калифорния, Орегон), Филиппины и страны Южной Америки объявили угрозу цунами, призвав жителей прибрежных зон эвакуироваться на возвышенности. В Японии для мониторинга ситуации задействовали истребители и силы самообороны. На Камчатке экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности.

Сейсмологи отмечают, что землетрясение сопровождалось сильными афтершоками магнитудой до 7,5, которые могут продолжаться в течение месяца. При этом директор Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта Российской академии наук Сергей Тихоцкий заявил, что пик опасности у камчатского побережья уже прошел.

Какие были масштабы землетрясения у берегов Камчатки — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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