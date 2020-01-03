https://static.news.ru/photo/197d8f86-2dfd-11ea-b23b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека получили травмы в результате ДТП в Иглинском районе под Уфой. Все они доставлены в больницу.

Инцидент произошёл в ночь на 3 января. Столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-2109. Пострадавшие — мужчина 34 лет и две его дочери 12 и 16 лет — ехали во второй машине.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по Башкирии.

Ранее NEWS.ru писал, что в республике на трассе Москва — Уфа столкнулись три легковых и один грузовой автомобиль. Жертвами аварии стали две женщины. Ещё три человека пострадали.