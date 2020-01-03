Три человека получили травмы в результате ДТП в Иглинском районе под Уфой. Все они доставлены в больницу.
Инцидент произошёл в ночь на 3 января. Столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-2109. Пострадавшие — мужчина 34 лет и две его дочери 12 и 16 лет — ехали во второй машине.
Обстоятельства ДТП устанавливаются,
Ранее NEWS.ru писал, что в республике на трассе Москва — Уфа столкнулись три легковых и один грузовой автомобиль. Жертвами аварии стали две женщины. Ещё три человека пострадали.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен