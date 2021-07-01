Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Махачкале

Взрыв газа произошёл в жилом одноэтажном доме в Махачкале в ночь на 1 июля. В результате пострадали три человека, их пришлось извлекать из-под обломков здания, сообщает Telegram-канал «Голос Дагестана».

Происшествие случилось в частном доме по улице Карабудагова. Там произошёл взрыв газовоздушной смеси, из-за которого здание буквально сложилось. Пострадавшие получили травмы и ожоги различной степени и были госпитализированы в больницу. Предположительно, среди них есть пожилая женщина.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Выясняются обстоятельства происшествия.

На видео с места происшествия, которое опубликовал канал РЕН ТВ, видно, что у здания обрушились стены и крыша, под завалы угодила расположенная рядом машина.

Как сообщалось ранее, газовый баллон взорвался в городе Сокол в Вологодской области в неиспользуемом дачном доме, пострадали пять детей. Взрыв произошёл на территории СНТ «Урожайный» из-за «детской шалости».