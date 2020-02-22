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Столичные полицейские увезли в отделение с Красной площади Алексея Лушечкина и Сергея Щербакова, входящих в состав профсоюза работников муниципального бюджетного учреждения «Автомобильные дороги». Об этом сообщил Центр защиты трудовых прав «Рабочий Компас» в паблике во «ВКонтакте».

Мужчины вышли на одиночные пикеты из-за противодействия их профсоюзной деятельности. Активисты с пустыми листами бумаги в руках привлекли внимание правоохранителей и их забрали в ОВД «Китай-город». По словам члена Центра...