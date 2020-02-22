Авария произошла в подмосковном городе Долгопрудном. В результате происшествия пострадали три взрослых и ребёнок.
В 14:52 в районе дома 1 по Лихачёвскому шоссе в Долгопрудном водитель, управляя автомобилем Geely, совершил попутное столкновение с автомобилем Renault, после чего врезался в остановку. В результате три человека, находившиеся на остановке, пострадали, — цитирует сообщение ГИБДД ТАСС.
На данный момент все участники ДТП доставлены в больницу. Им оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются детали инцидента.
Как ранее писал NEWS.ru, в Новосибирской области погибло двое детей. Причиной стало ДТП. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком.
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