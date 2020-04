Наибольшее число погибших зафиксировано в штате Миссисипи — одиннадцать человек, в Южной Каролине — восемь, в Джорджии — шесть, в Арканзасе — один погибший. Пока нет данных о пострадавших в Луизиане, известно лишь о том, что там разрушено около 300 домов, передаёт ABC.

