Топливо с накренившегося после шторма судна попало в Байкал

https://static.news.ru/photo/d3ca4536-c7f0-11ea-a4cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры/baikalproc.ru

Утечка топлива произошла на озере Байкал после того, как частное судно сильно накренилось из-за шторма.

По данным пресс-службы Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, катер был пришвартован к причалу в посёлке Хужир.

В связи с разливом нефтепродуктов вблизи посёлка Хужир природоохранной прокуратурой организована проверка, — говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили объём попавшего в воду топлива. В настоящее время отобраны пробы воды и определяется причинённый ущерб. К работам привлечены органы внутренних дел, Росприроднадзора, Росрыболовства, МЧС и речного регистра. После выяснения личностей виновников происшествия будет решён вопрос об их персональной ответственности.

Ранее эксперты сообщили, что пожар, вспыхнувший на американском мини-авианосце Bonhomme Richard, может привести к экологической катастрофе. Если корабль затонет, в акваторию порта Сан-Диего попадут миллионы литров топлива, которые находятся на его борту.

Как писал NEWS.ru, в конце мая 2020 года на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация резервуара, в результате чего в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Вторая авария произошла 12 июля. В результате разгерметизации трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз», в грунт попало более 44 тонн авиатоплива, которое перекачивалось с баржи. Разгерметизация продолжалась около 15 минут.