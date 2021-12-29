B Ингушетии ранили сына зампреда правительства Чечни в ходе конфликта

Сына зампредседателя правительства Чечни Вахита Усмаева обстреляли из травматического оружия в ходе дорожного конфликта в Ингушетии, сообщается в Telegram-канале Baza. Расул Усмаев госпитализирован с ранениями в руку и грудь. К стрелявшему приехали родственники пострадавшего, в том числе и Вахит Усмаев. Они собрали все сведения о конфликте и передали их властям Ингушетии.

Когда 32-летний сын чиновника ехал домой на минивэне вместе с семьёй, его попыталось обогнать другое авто. Усмаев-младший не захотел уступать дорогу, и оба водителя остановились на обочине. В ходе завязавшейся драки оппонент Усмаева достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в него.

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

Расул Усмаев занимает должность начальника Центра занятости населения Гудермесского района, отмечает Baza.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии несколько человек напали на водителя микроавтобуса, в котором в тот момент ехали дети. Дорогу автомобилю перекрыли около десяти вооружённых людей. Сначала они выстрелили в микроавтобус, а затем избили водителя и скрылись с места происшествия. Дети не пострадали.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали водителя автомобиля Cadillac, который открыл стрельбу по таксисту из травматического пистолета в центре Москвы. Мужчина заявил, что он остановился на дороге, а таксист начал его «поджимать», двигаясь назад. Между автовладельцами начался конфликт, переросший драку.