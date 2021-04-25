«Толя-робот» Паль сделал заявление об избиении хоккеиста Антипова

Александр Паль ответил журналистам на вопрос об избиении хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Спортсмен получил тяжёлые травмы в результате нападения на него компании нетрезвых людей, сообщает Life.
Спортсмен
Паль, в свою очередь, отвергает информацию об избиении спортсмена.
Я не в полиции. Об этой ситуации слышу впервые, — приводит издание слова актёра.
Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов быстро нашли нападавших. 32-летнего актёра уже доставили в отделение, где он даёт показания.