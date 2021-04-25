«Толя-робот» Паль сделал заявление об избиении хоккеиста Антипова

https://static.news.ru/photo/00f98460-a601-11eb-8e60-96000091f725_660.jpg Александр Паль Фото: Александр Паль/vk.com

Александр Паль ответил журналистам на вопрос об избиении хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Спортсмен получил тяжёлые травмы в результате нападения на него компании нетрезвых людей, сообщает Life.

Спортсмен получил ушибы, перелом носа, челюсти и орбитальной кости. По факту избиения молодой человек написал заявление в полицию. По словам Антипова, он отмечал день рождения отца. По дороге домой на него напали трое людей, в одном из которых хоккеист якобы разглядел пьяного Паля.

Паль, в свою очередь, отвергает информацию об избиении спортсмена.

Я не в полиции. Об этой ситуации слышу впервые, — приводит издание слова актёра.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов быстро нашли нападавших. 32-летнего актёра уже доставили в отделение, где он даёт показания.