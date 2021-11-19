«Теперь вообще её не узнаём»: врач рассказал об ожогах на лице Хлебниковой

Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова получила серьёзные травмы лица и тела. Она находится в коме, её лицо серьёзно обгорело, рассказал KP.RU хирург Андрей Шестаков.

По словам врача, артистке предстоит пересадка кожи.

Если на лице ожог степени III б, это значит, что нужна серьёзная пластика и пересадка кожи. Думаю, мы надолго потеряли Марину Хлебникову с точки зрения публичности, и, к сожалению, теперь вообще её не узнаём. Такая степень поражения — это очень плохо, — рассказал специалист.

Медик уточнил, что при ожогах I степени на коже появляются пузыри, при II — глубокое поражение тканей, при III степени уже задеты мышцы. И самую большую опасность представляют ожоги IV степени, когда задеты кости черепа.

Медики не берутся давать прогнозы насчёт состояния певицы, как оно будет меняться — пока неизвестно. Пока первоочередная задача врачей — спасти певицу. Хлебникова сейчас находится в тяжёлом состоянии, она введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ.

Шестаков отметил, что в тканях могли уже начаться некротические изменения. Также врач высказал опасения из-за алкоголя, который артистка выпила в день пожара. По словам хирурга, организм из-за этого может быть ослаблен.

Врачи, конечно, сделают всё возможное, но вопрос в том, выдержат ли почки, печень, другие органы, — отметил специалист.

Ранее врач НИИ Склифосовского рассказал, как чувствует себя певица Марина Хлебникова, пострадавшая в результате пожара. Медик отметил, что артистке нужны теперь доноры крови для переливания белков и электролитов.