Следственное управление СК по Магаданской области возбудило уголовное дело по факту убийства 36-летнего врача.
По данным пресс-службы ведомства, тело мужчины «с огнестрельной раной туловища» нашли утром 28 декабря в салоне принадлежавшего ему автомобиля, который был припаркован возле гаражного бокса на улице Гагарина, 58.
Согласно предварительной информации, компания мужчин распивала алкогольные напитки в гаражном боксе. В ходе встречи начался конфликт, виновника которого отправили домой. После один из участников «посиделок» позвонил своему знакомому врачу и попросил развести их по квартирам.
Когда врач прибыл на своём автомобиле к гаражу, там уже находился ранее конфликтовавший мужчина, который вернулся туда, вооружившись охотничьим ружьём. Он несколько раз выстрелил внутри гаража, после чего вышел на улицу и выстрелил не менее двух раз в автомобиль врача, — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе
В настоящее время задержан 52-летний подозреваемый. Следователи допрашивают его и выясняют все обстоятельства происшествия.
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