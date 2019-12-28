https://static.news.ru/photo/ed8e75de-2965-11ea-97d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Магаданской области/facebook.com

Следственное управление СК по Магаданской области возбудило уголовное дело по факту убийства 36-летнего врача.

По данным пресс-службы ведомства, тело мужчины «с огнестрельной раной туловища» нашли утром 28 декабря в салоне принадлежавшего ему автомобиля, который был припаркован возле гаражного бокса на улице Гагарина, 58.

Согласно предварительной информации, компания мужчин распивала алкогольные напитки в гаражном боксе. В ходе встречи начался конфликт, виновника которого отправили домой. После один из участников «посиделок» позвонил своему знакомому врачу и попросил развести их по квартирам.

Когда врач прибыл на своём автомобиле к гаражу, там уже находился ранее конфликтовавший мужчина, который вернулся туда, вооружившись охотничьим ружьём. Он несколько раз выстрелил внутри гаража, после чего вышел на улицу и выстрелил не менее двух раз в автомобиль врача, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили , что от полученного ранения водитель скончался на месте.

В настоящее время задержан 52-летний подозреваемый. Следователи допрашивают его и выясняют все обстоятельства происшествия.

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