Пропавшую в Красноярском крае школьницу нашли мёртвой

https://static.news.ru/photo/a10d6574-a3ec-11ea-8c71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропавшую 30 мая 2020 года 12-летнюю девочку обнаружили мёртвой в заброшенном пожарном колодце в деревне Нижняя Коя. Населённый пункт находится на юге Красноярского края. Возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, 12-летний ребёнок со своей 10-летней сестрой пошёл встречать коров. Младшая позже вернулась домой, а старшая решила поиграть на детской площадке. Через некоторое время родители погибшей начали искать дочь, которая так и не вернулась с прогулки, говорится на официальном сайте регионального ГСУ СК РФ. По данным оперативников, девочку убили.

В ходе проведения поисковых мероприятий в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около 3 метров обнаружено тело ребёнка с признаками насильственной смерти, — передаёт ведомство.

Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Крым криминалистов центрального аппарата СК для розыска пропавшей на полуострове 6-летней девочки.

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребёнка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).