Тело человека нашли после пожара в частном доме в Якутии

В Якутии после пожара в частном доме на пепелище обнаружили останки человека. Региональное управление Следственного комитета начало проверку обстоятельств инцидента.
Возгорание произошло в селе Хара-Тумул Оймяконского района ночью 26 февраля. В результате пожара было повреждено строение на общей площади 80 квадратных метров.
О криминальной подоплёке в ведомстве прямо не заявляют. Однако стандартная для таким случаев проверка должна пролить свет на то, что случилось.
Как сообщили в пресс-службе СК по региону, после локализации возгорания был произведён осмотр места происшествия, а также изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причины пожара. Чтобы разобраться, что стало причиной смерти человека, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в Ульяновской области, как писал NEWS.ru, во время пожара погибли 24-летний мужчина и годовалый мальчик. Ещё четыре человека самостоятельно эвакуировались.