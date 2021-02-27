Тело человека нашли после пожара в частном доме в Якутии

https://static.news.ru/photo/2e706e50-78f6-11eb-a917-96000091f725_660.jpg Фото: Восточно-Якутского МСО СУ СК РФ по РС (Я)

В Якутии после пожара в частном доме на пепелище обнаружили останки человека. Региональное управление Следственного комитета начало проверку обстоятельств инцидента.

Возгорание произошло в селе Хара-Тумул Оймяконского района ночью 26 февраля. В результате пожара было повреждено строение на общей площади 80 квадратных метров.

О криминальной подоплёке в ведомстве прямо не заявляют. Однако стандартная для таким случаев проверка должна пролить свет на то, что случилось.

Как сообщили в пресс-службе СК по региону, после локализации возгорания был произведён осмотр места происшествия, а также изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причины пожара. Чтобы разобраться, что стало причиной смерти человека, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Ульяновской области, как писал NEWS.ru, во время пожара погибли 24-летний мужчина и годовалый мальчик. Ещё четыре человека самостоятельно эвакуировались.