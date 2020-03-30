https://static.news.ru/photo/5813aee8-d7f3-11e9-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Тележурналист Антон Лучанский, который более 10 лет проработал на телеканале «Вести Новосибирск», погиб накануне в ДТП. О происшествии сообщил сам канал.

Погиб наш коллега, телеведущий, редактор и журналист «Вести Новосибирск» Антон Лучанский, — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, вечером в понедельник, 30 марта, автомобиль Mercedes Benz Е200 сбил Лучанского, когда он вышел из травмая на остановке. От полученных травм мужчина скончался.

Как ранее писал NEWS.ru, главный редактор телеканала RT и агентства «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о потере ребёнка.