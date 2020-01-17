https://static.news.ru/photo/e77f9a9e-ea07-11e9-a648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое человек погибли 17 января под колёсами такси на Киевском шоссе, один сбитый мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Таксист попытался объехать встречный автобус и наехал на водителей и пассажира одной из двух остановившихся на шоссе машин.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе московского ГУ ГИБДД, водитель ВАЗ 2107 буксировал автомобиль ВАЗ 2111. На 26-м километре автомобили остановились на выделенной полосе и вышли на проезжую часть.

Сотрудники ДПС и следователи работают на месте автокатастрофы.

Как писал NEWS.ru, последнее крупное ДТП произошло на Киевском шоссе 10 января. Тогда ДПС пришлось перекрыть три полосы движения из шести.