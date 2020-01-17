Двое человек погибли 17 января под колёсами такси на Киевском шоссе, один сбитый мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Таксист попытался объехать встречный автобус и наехал на водителей и пассажира одной из двух остановившихся на шоссе машин.
Как
Сотрудники ДПС и следователи работают на месте автокатастрофы.
Как писал NEWS.ru, последнее крупное ДТП произошло на Киевском шоссе 10 января. Тогда ДПС пришлось перекрыть три полосы движения из шести.
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