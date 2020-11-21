Такси сбило российского ведущего Березина в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/ef76efc6-2ce7-11eb-adb3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Березин Фото: v_berezin/instagram.com

Телеведущий Владимир Березин рассказал, как чудом выжил в аварии несколько недель назад. По пути к родственникам в Подмосковье он вышел из машины, чтобы зайти в магазин, но в итоге попал под колеса другого автомобиля.

ЧП произошло по вине обоих — водителя такси и самого 63-летнего журналиста. Один превысил скорость на трассе, а другой переходил дорогу в неположенном месте. Пришёл в сознание Березин весь в крови, не понимая, что случилось. Винить таксиста в произошедшем он не стал, так как пожалел его троих детей.

В больницу пострадавшего отвёз сбивший его водитель. Ещё и попросил дать немного денег на ремонт машины. Врачи объяснили ведущему, что он спасся чудом — машина задела его по касательной. А вот травма ноги оказалась сложнее, чем сначала думали. Березину приходится ходить на костылях и терпеть сильную боль.

У меня нога теперь прямая, как ракета на ВДНХ — сказал журналист в эфире программы «Ты не поверишь!».

После инцидента у мужчины появился страх переходить дорогу даже по пешеходному переходу. А шум приближающегося автомобиля его нервирует.

Ранее водитель такси сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре», и скрылся с места происшествия. ДТП случилось в Москве на улице Авиамоторная, в районе дома 37 в Лефортово. В Юго-Восточном административном округе был объявлен план «Перехват», писал NEWS.ru.