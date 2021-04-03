В Москве два человека погибли в ДТП с такси и машиной каршеринга

https://static.news.ru/photo/01a98e72-949b-11eb-9f5d-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

На юге Москвы произошло смертельное ДТП с автомобилями такси и каршеринга. Погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба дептранса столицы в Telegram.

На улице Орджоникидзе, дом 10, произошло столкновение автомобиля такси с автомобилем каршеринга. По предварительной информации, погибли два человека, — говорится в сообщении.

На месте аварии работают экстренные службы.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что число погибших в ДТП с такси растёт. За год число таких случаев выросло на 20%, при этом специалист подчеркнул, что среднее число аварий не превышает показателей последних двух лет. Черников считает, что нужно повышать внимание к профессионализму самих водителей, а также обращать пристальное внимание на порядок организации работы самих компаний.

Как писал NEWS.ru, в Москве таксист наехал на пешехода с младенцем. Инцидент произошёл на Саянской улице. Обстоятельства ДТП неизвестны.